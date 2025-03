Legenda polskiego sportu startowała z nową szefową MKOl. "Młody wiek może być atutem"

Marian Kmita: MKOl wymaga odporności na to, co dzieje się na całym świecie

Otylia Jędrzejczak o Kirsty Coventry: była dość twarda

Zapytana o to, czy jest zaskoczona wyborem Coventry na szefową MKOl, bo jednak wyższe notowania mieli Juan Antonio Samaranch junior i Sebastian Coe, odparła: - Byłam już bardzo zadowolona, kiedy dowiedziałam się, że Kirsty jest w gronie kandydatów. To naprawdę super, że o takie stanowisko ubiegała się kobieta. Podziwiałam ją za odwagę, bo jednak bycie szefem MKOl w tych trudnych czasach, to jest wielkie wyzwanie. Miała jednak wielkie wsparcie ustępującego przewodniczącego Thomasa Bacha i to pewnie przełożyło się na wyniki. W przeszłości doskonale sobie radziła jako przewodnicząca Komisji Zawodniczej. Potem weszła już do zarządu MKOl. Nie ukrywam, że miałam przeczucie, że może wygrać. I tak się stało.