Michał Probierz musiał się tłumaczyć. Poszło o wybory personalne

- Byłbym hipokrytą, gdybym mówił, że jest pięknie i wspaniale, bo zdobyliśmy sześć punktów. Wiemy, że jest wiele rzeczy do poprawy. Przede wszystkim: nie wykorzystujemy sytuacji. To miało miejsce w poprzednich meczach i miało miejsce także przeciwko Malcie. Szkoda mi takich zawodników, jak Jakub Kamiński, który bardzo się starał, ale nie udało mu się trafić do siatki - powiedział Michał Probierz.