Aryna Sabalenka po meczu z Danielle Collins w Miami

W trakcie spotkania z dziennikarzami nie zabrakło też pytań o pozycję nr 1 w światowym rankingu. Sabalenkę zapytano o to, czy czuje teraz dodatkową presję. Jej odpowiedź można interpretować jako wysłanie sygnału Idze Świątek , która walczy o odzyskanie prowadzenia w zestawieniu. Białorusinka jest bowiem przekonana, że to ona zasłużyła na miano pierwszej rakiety świata.

Cóż, myślę, że jestem tam, gdzie powinnam być i jestem super szczęśliwa, że widzę siebie w tej pozycji, ponieważ pracowałam - nigdy tego nie mówię, ale pracowałam naprawdę ciężko, żeby dojść do tego, gdzie jestem teraz. To nie jest dla mnie presja. Bycie w tej pozycji jest naprawdę przyjemne

Kontynuując ten wątek Sabalenka zauważyła, że sportowcom często towarzyszy presja. Ona sama stara się skupiać na sobie i samodoskonaleniu, bo dzięki temu nie musi przejmować się oczekiwaniami innych. Przywołała przy tym hasło znane z US Open. "Presja to przywilej. Ja tak to odbieram" - skwitowała.