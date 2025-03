Wybrano nową przewodniczącą MKOl. Koniec 12-letniej ery Thomasa Bacha

Kirsty Coventry nową przewodniczącą MKOl

Ostatecznie podczas głosowania w greckiej miejscowości Costa Navarino wybrano właśnie Coventry. Zrobiono to już w pierwszej turze głosowania, co było sporym zaskoczeniem. Przewidywano, że takich tur będzie co najmniej kilka. Delegaci byli jednak zgodni i była pływaczka uzyskała od razu ponad 50 proc. głosów.

Najważniejsze wyzwania przed nowym przewodniczącym MKOl

Dużym wyzwaniem jest ocieplenie klimatu i to, że zimy są coraz łagodniejsze i krótsze, a to jest ściśle powiązanie z zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Ponadto spada zainteresowanie sportem, zwłaszcza wśród młodzieży i trzeba podjąć konkretne działania, by nie doszło do kryzysu, nie tylko jeśli chodzi o oglądalność, ale i aktywne uczestnictwo.