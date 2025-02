Justyna Burska była jedną z najbardziej utalentowanych pływaczek w naszym kraju. Była wielokrotną medalistką mistrzostw kraju we wszystkich kategoriach wiekowych, a także rekordzistką kraju w stylu dowolnym. Po zakończeniu kariery 29-latka postanowiła dzielić się z innymi swoją wiedzą oraz doświadczeniem i została trenerką. Pracowała m.in. z polskimi triathlonistami.

Sportsmenka nie doczekała się jednak pierwszych większych osiągnięć w roli trenerki. W sierpniu ubiegłego roku doszło bowiem do tragedii. Podróżująca wówczas na motocyklu 29-latka zderzyła się z Toyotą Avensis prowadzoną przez Jacka D. na skrzyżowaniu Różnowo - Gady - Olsztyn - Barczewo. Jak ustalono w śledztwie, winę na wypadek ze skutkiem śmiertelnym ponosi kierowca samochodu. Przed wjazdem na skrzyżowanie zignorował on bowiem znaki drogowe i nie ustąpił pierwszeństwa pływaczce . Ta doznała licznych obrażeń i zmarła na miejscu zdarzenia.

Justyna Burska nie żyje. Jacek D. stanie przed sądem, jest akt oskarżenia