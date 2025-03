Władimir Putin szykował rozkazy, a Thomas Bach stał u jego boku. Chcą powrotu Rosji do sportu

Ważne będzie też to, jak rozwiązana zostanie sprawa powrotu do świata sportu Rosji i Białorusi. To zadanie wcale nie musi się okazać takie proste, choć wygląda na to, że coraz więcej państw tego by chciało. Co dziwi, zwłaszcza w obliczu brutalnej wojny w Ukrainie. Tam wciąż giną ludzie, w tym dzieci. Niszczone są obiekty sportowe i nie tylko.

Reklama