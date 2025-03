Ogromny skandal po meczu Pajor. Piłkarki mają dość. Domagają się zmiany

Hiszpańskie piłkarki domagają się zmiany. Chcą, aby ich mecze sędziowali mężczyźni

Niespełna dzień po meczu hiszpański "Mundo Deportivo" poinformował, że tamtejsze zawodniczki głośno domagają się zmiany, której skutkiem byłoby dopuszczenie mężczyzn do sędziowania damskich spotkań. Od jakiegoś czasu w meczach Ligi F Women gwizdały bowiem wyłącznie kobiety, co miało na celu zwiększyć liczbę sędzin w zawodowej piłce. Niestety błąd hiszpańskiej arbiter tylko utwierdził piłkarki w przekonaniu, że również mężczyźni powinni sędziować mecze kobiet. W najbliższym czasie ma dojść do rozmów między reprezentantami hiszpańskich kobiecych klubów a przedstawicielami komisji sędziowskiej, reprezentowanej przez Yolandę Pargę. Poza dopuszczeniem mężczyzn do sędziowania meczów kobiet, dyskusji poddany zostanie również temat wprowadzenia systemu VAR w ramach meczów Ligi F Woman, co miałoby zapobiegać podobnym incydentom, jak ten z ostatniego El Clasico kobiet.