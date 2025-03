Boniek bezlitosny dla polskich piłkarzy. Radość po Malcie? Sprowadził ich na ziemię

Boniek niezadowolony z gry reprezentacji Polski. Wytyka błędy, nie widzi powodów do optymizmu

Patrząc na całe zgrupowanie ogólnie, Zbigniew Boniek nie jest zadowolony z tego, co reprezentacja Polski pokazała z Litwą i Maltą. - Trudno zachować spokój, ponieważ w tych dwóch meczach jedyne, co zrobiliśmy, to wykonaliśmy plan minimum, czyli zdobyliśmy sześć punktów. A jak to zrobiliśmy, to wszyscy widzieliśmy - ocenił Boniek.