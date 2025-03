Prezes MKOl oskarża Rosję. Chodzi o rywalkę Julii Szeremety z finału igrzysk

Julia Szeremeta igrzyska olimpijskie w Paryżu zakończyła zdobyciem srebrnego medalu. Polka w finale rywalizacji przegrała z Lin Yu-Ting, co wzbudziło spore kontrowersje, ze względu na wątpliwości co do faktycznej płci Ting. Prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o te wszystkie plotki oskarża Rosjan. - Nie uważałbym tego za prawdziwy kryzys, ponieważ cała ta dyskusja opiera się na kampanii fake newsów pochodzących z Rosji - powiedział Thomas Bach, cytowany przez "The Guardian".