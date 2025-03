Punkty na wagę złota. Kto zrobi krok w stronę utrzymania?

Warto dodać, że w ostatnim spotkaniu do gry powróciły również wracające po urazach Anna Mączka i Adrianna Nowicka. Faworytem sobotniego spotkania będą zawodniczki KPR-u Ruch Chorzów, które po zwycięstwie w "Derbach Śląska" zapewniły sobie utrzymanie w ORLEN Superlidze Kobiet. W drugim spotkaniu grupy spadkowej zawodniczki Sośnicy Gliwice zmierzą się z Energa Szczypiorno Kalisz. Podopieczne Pethera Krautmeyera i Moniki Cholewy staną przed kolejną szansą na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli tych rozgrywek, jednak będą musiały znaleźć sposób na Weronikę Kordowiecką. To właśnie bramkarka beniaminka ORLEN Superligi Kobiet była wyróżniającą się postacią ostatnich dwóch spotkań pomiędzy tymi zespołami.

Trenerski pojedynek

Bez niespodzianek?

W sobotni wieczór zobaczymy kolejną odsłonę walki o medale w ORLEN Superlidze Kobiet, a emocji nie powinno zabraknąć zarówno w Kobierzycach, jak i Piotrkowie Trybunalskim. Wcześniej, bo we wtorek zespół prowadzony przez Marcina Palicę czeka spotkanie, którego stawką będzie awans do turnieju Final Four ORLEN Pucharu Polski, a ich rywalem będzie KPR Ruch Chorzów. MKS URBIS Gniezno w ostatnim czasie rzadziej punktuje, jednak wpływ na to mają kontuzje, które powodują, że zespół ma do dyspozycji zaledwie 12 zawodniczek. Nadal nieobecne pozostają Martyna Matysek, Nikola Głębocka, Nikola Szczepanik oraz Daria Konieczna.