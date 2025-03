Nowa szefowa MKOl powiedziała, co sądzi o Trumpie. "Odkąd miałam 20 lat..."

W czwartek emerytowana już sportsmenka wzięła udział w konferencji prasowej, podczas której skomentowała swoją wygraną w wyborach. "To mocny sygnał, że jesteśmy naprawdę globalni i że rozwinęliśmy się w organizację, która jest otwarta na różnorodność. Będziemy to kontynuować. (...) To nie tylko wielki zaszczyt, ale także przypomnienie o moim zaangażowaniu wobec każdego z was. Będę przewodziła tej organizacji z wielką dumą " - przyznała.

Kirsty Coventry o współpracy z Donaldem Trumpem. "Będzie trzeba usiąść i odbyć z nim dobrą rozmowę"

Wiele wskazuje na to, że współpraca z Donaldem Trumpem będzie wymagała sporo cierpliwości oraz ustęp i to z obu stron. Wcześniej prezydent USA dał do zrozumienia, że transpłciowi sportowcy nie będą mogli wziąć udziału w igrzyskach olimpijskich i nie otrzymają wiz umożliwiających im wjazd na teren kraju. Coventry ma jednak w tej kwestii inne zdanie. "Pozostaniemy solidarni i zadbamy o to, by wszyscy zakwalifikowani sportowcy mogli dotrzeć na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku" - oznajmiła.