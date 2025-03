Iga Świątek upomniana, Polka "podpadła" w Miami. O jej reakcji już jest głośno

Iga Świątek upomniana w trakcie meczu turnieju WTA 1000 w Miami

Polka przypieczętowała zwycięstwo w meczu, chociaż w ostatnim gemie doszło do nerwowej sytuacji. Przy stanie 30:15 dla tenisistki z Raszyna i jej serwisie Świątek najpierw sięgnęła po ręcznik, by się wytrzeć, a następnie stosunkowo długo odbijała piłkę. Na to zareagowała sędzia Marija Cicak, która upomniała 23-latkę za przekroczenie regulaminowego czasu na wznowienie gry (zawodniczki mają na to 25 sekund).