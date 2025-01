Tragiczna śmierć multimedalisty olimpijskiego. Przegrał walkę z chorobą

Dmitrij Wołkow swego czasu był kluczowym ogniwem drużyny narodowej w pływaniu. W 1988 roku podczas XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu w barwach ZSRR sięgnął on po brązowe medale na dystansie 100 metrów stylem klasycznym i w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym. Cztery lata później w Barcelonie - już jako zawodnik Wspólnoty Niepodległych Państw - powiększył swoją kolekcję olimpijskich krążków. Wówczas został on wicemistrzem olimpijskim w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym. Sukcesy odnosił on także w innych prestiżowych imprezach - aż czterokrotnie zostawał mistrzem Europy i wiele razy triumfował w mistrzostwach ZSRR.