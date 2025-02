Chcą zburzyć porządek świata. Za wszystkim stoi syn Donalda Trumpa

Szokujące słowa syna Donalda Trumpa. Chce zburzyć porządek świata

- Do dziś 90 procent sportowców w USA nie korzysta z ochrony zapewnianej przez Światowy Kodeks Antydopingowy. Dzieje się tak dlatego, że główne ligi zawodowe i stowarzyszenia uczelni nie chcą zostać objęte systemem nadzorowanym tam przez USADA. Nawet pozostałe 10 procent sportowców w USA nie otrzymuje takiego wsparcia, na jakie zasługuje, co ilustruje fakt, że 31 procent amerykańskich sportowców objętych Kodeksem nie zostało dostatecznie przebadanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających igrzyska w Tokio . Według własnego raportu rocznego USADA pobrała w 2023 r. 7773 próbki od 3011 sportowców. To dość rozczarowujący wynik, biorąc pod uwagę populację kraju, dużą liczbę sportowców i liczebność drużyny olimpijskiej. Mając dwukrotnie większy budżet, USADA pobiera o ponad połowę mniej próbek niż jej odpowiednik w Niemczech - mówił jakiś czas temu Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) .

Przez ponad sto lat elita rządząca międzynarodowym sportem tłumiła innowacyjność, niszczyła indywidualną wielkość i odmawiała sportowcom możliwości sprawdzenia granic tego, co jest możliwe. To już koniec

Zagrożone może być życie sportowców

- Druga to zasada fair play, na której opiera się cały system cywilizowanego sportu. Został on stworzony w ramach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Decyzja o finansowaniu Enhanced Games - w mojej ocenie - spotka się z dużą krytyką ze strony władz MKOl i całego ruchu sportowego. To daleko wykracza już poza ramy antydopingowe. Na pewno niepokojącym sygnałem jest, że znajdują się ludzie z otoczenia aktualnej administracji prezydenta Trumpa, którzy decydują się na finansowanie czegoś, co jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami w sporcie - dodał.