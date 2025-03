Tie-break w meczu Świątek - Switolina, a potem przerwa medyczna. Koniec po 125 minutach

Iga Świątek dotarła do czwartej rundy WTA 1000 w Miami bez straty seta, chociaż jej droga była o wiele bardziej wymagająca niż podczas turnieju w Indian Wells. Musiała m.in. rozegrać tie-breaka z Elise Mertens, ale zakończyła go skutecznie. W drugim secie Polka zdominowała już reprezentantkę Belgii i ostatecznie triumfowała 7:6(2), 6:1 .

W nocnej batalii o ćwierćfinał imprezy rozgrywanej na Florydzie zmierzyła się z Eliną Switoliną. Przed spotkaniem można było przypuszczać, że przed raszynianką najtrudniejsze wyzwanie ze wszystkich dotychczasowych na tym turnieju. Ukrainka imponowała dobrą dyspozycją w ostatnich tygodniach. W drodze do czwartej fazy w Miami pokonała m.in. Karolinę Muchovą czy Belindę Bencić . Do tej pory bilans bezpośrednich spotkań wynosił 2-1 na korzyść Igi. Wiceliderka rankingu wygrała również ich ostatni pojedynek, rozegrany nieco ponad rok temu w Dubaju. Dzisiaj 23-latka stanęła przed szansą na trzeci triumf w potyczce z reprezentantką naszych wschodnich sąsiadów.

Triumf Igi Świątek w sesji wieczornej. Polka w ćwierćfinale WTA 1000 w Miami

Mecz rozpoczął się od serwisu Switoliny. Już na "dzień dobry" doszło do stanu równowagi. Dało się zauważyć, że obie poszukiwały jeszcze właściwego rytmu, obserwowaliśmy sporo błędów. Ostatecznie nie było żadnych okazji na przełamanie dla Świątek i Ukrainka utrzymała swoje podanie. Po chwili Iga odpowiedziała w bardzo dobrym stylu, nie tracąc żadnego punktu. Trzeci gem przyniósł nam pierwszego breaka na korzyść wiceliderki rankingu . Polka wyszła na prowadzenie 2:1, ale nie nacieszyła się nim zbyt długo. Elina natychmiast odrobiła stratę po świetnym returnie.

Następne minuty należały do serwujących zawodniczek. Kolejne przełamanie nadeszło w trakcie siódmego rozdania. Wówczas Świątek wróciła ze stanu 0-30, wygrywając cztery akcje z rzędu . Niestety, także i tym razem nasza tenisistka miała problem z tym, by potwierdzić przewagę breaka. Brakowało jej pierwszego podania, pojawiało się sporo błędów w wymianach. Ostatecznie zrobiło się 4:4. W trakcie następnego gema Switolina również walczyła ze swoim podaniem, ale w kluczowym momencie wszystko zafunkcjonowało jak należy i Ukrainka znalazła się na prowadzeniu.

Na Polkę czekał pierwszy poważny test w tym pojedynku, gdyż musiała utrzymać swoje podanie, by pozostać w grze o wygraną w secie. Nasza reprezentantka dobrze poradziła sobie jednak z tym wyzwaniem i zgarnęła gema do 15. Iga weszła na wyższe obroty, co dało się zauważyć także w trakcie jedenastego rozdania. Po dobrej akcji wiceliderka rankingu wypracowała sobie okazję na 6:5. Pierwszej nie udało się wykorzystać, ale po świetnym returnie pojawiła się druga. Tym razem Świątek dopięła już swego i serwowała po zwycięstwo w partii.