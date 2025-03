Putin reaguje na zmianę w MKOl. Tak skomentował wybór Coventry

MKOL pod wodzą Kirsty Coventry. Gratulacje płyną z samego Kremla

Ostatecznie wybór większości głosujących padł na Kirsty Coventry, która była jedyną kobietą spośród grona kandydujących na stanowisko prezydenta MKOl. To przełomowa chwila w historii organizacji, bowiem pierwszy raz głową MKOl została kobieta. Co więcej, jest to pierwsza reprezentantka Afryki, która piastować będzie to prestiżowe stanowisko. Wiązało się to oczywiście z ogromną liczbą ciepłych słów, kierowanych w stronę nowej przewodniczącej.