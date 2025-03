Zaczęło się. Rosjanie już reagują na zmianę władz MKOl. Chcą od razu medali

Izolowani od ponad trzech lat Rosjanie marzą o powrocie do olimpijskiej rywalizacji. Sam udział w igrzyskach pod oficjalną flagą wyraźnie nie przystaje jednak do ich mocarstwowych ambicji. Rosyjski minister sportu Michaił Diegtiariew pisze wprost o "powrocie na podium". Dołącza taką wizję mimochodem do gratulacji dla Kirsty Coventry, która w czwartek - jako pierwsza kobieta i pierwsza Afrykanka w historii - wybrana została przewodniczącą MKOl.