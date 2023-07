Białorusinka rozbiła Rosjankę. Bezlitosna rywalka Igi Świątek

Aleksandrowa już osiągnęła najlepszy wynik w historii występów w turniejach wielkoszlemowych . Do tej pory szczytem jej możliwości była trzecia runda. Teraz stała przed szansą na ćwierćfinał. Tyle że rywalkę miała z najwyższej półki. W poprzednich rundach miała zawsze rywalkę niżej notowaną, w tym dwie spoza pierwszej setki rankingu WTA.

Sabalenka długo na wimbledońskiej trawie nie potrafiła odnieść sukcesu. Dwa lata temu dotarła jednak aż do półfinału. W ubiegłym roku nie wystąpiła, bo wtedy organizatorzy nie zgodzili się na występ tenisistek z Białorusi i Rosji. Tym razem akurat zawodniczki z tych krajów spotkały się w 1/8 finału.

Sabalenka jest jedną z głównych faworytek do triumfu. Jest nawet wyżej notowana od Igi Świątek, bo lepiej od Polki spisuje się na trawie. Akurat jednak z Aleksandrową ma niekorzystny bilans bezpośrednich spotkań. Przegrała trzy razy, w tym ostatnio w ubiegłym roku właśnie na kortach trawiastych, a wygrała tylko dwa.

Mocne serwisy Sabalenki i Aleksandrowej

To jednak Sabalenka jest od prawie roku w formie i chciałaby zdetronizować Świątek. W ostatnich trzech turniejach wielkoszlemowych dwa razy była w półfinale, a raz wygrała (Australian Open). Rosjanka od początku pokazywała, że zwycięstwo w Holandii nie było przypadkowe. Pomagał jej w tym bardzo mocny serwis. To też był jednak atut Białorusinki i na początku to była decydująca broń.