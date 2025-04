Iga Świątek "straciła radość z gry". Ten moment miał przeważyć

Iga Świątek ma duży problem. Wielkie problemy w drugiej połowie 2024 roku

"Słyszę z bliskiego otoczenia Igi, że bardzo to odczuła. Nie chcę mówić, że tego nie zaakceptowała, ale wiedziała, że nie jest to tylko pochodna jej słabszej dyspozycji tenisowej, bo miała przerwę od grania " - mówił Bartosz Ignacik. Ocenił, który z tych momentów wydaje mu się przełomowy pod kątem początku problemów raszynianki.

To miał być punkt zwrotny dla Świątek

"Ja bym wrócił do półfinału igrzysk olimpijskich i przegranego półfinału z Zheng Qinwen. Od tego czasu Iga się zmieniła, brakuje jej uśmiechu i radości z tego, co robi. Była bardzo nastawiona na złoto IO w jej 'domu' w Paryżu. Nie udało się, był brąz. Wszyscy widzieliśmy jej rozpacz i brak akceptacji, do tego, co się stało. Kiedy wydawało się, że Iga pewne sprawy już sobie układa, nadeszła niezamierzona wpadka dopingowa. Następnie była zmiana trenera, która zapewne spowodowana była tymi dwoma wcześniejszymi sytuacjami" - twierdził Ignacik.