Burza po decyzji Igi Świątek ws. gry dla Polski. Wylała się fala krytyki

Świątek nie zagra w BJK Cup. Zrobiło się gorąco

To, co najgorsze wydarzyło się jednak po przenosinach do Miami. Tam wszystko układało się bardzo dobrze, aż do ćwierćfinału, w którym to wiceliderka rankingu WTA mierzyła się z dość anonimową dla większości kibiców Alexandrą Ealą. Filipinka niestety okazała się zdecydowanie lepsza i wyeliminowała Świątek, nie oddając nawet seta. To sprawiło, że zaczęły pojawiać się pytania o obecność Świątek w turnieju Billie Jean King Cup w Radomiu. Głosy w tej kwestii były podzielone.