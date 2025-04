Artur Gac, Interia: Jak dzisiaj wygląda twoje życie?

Paweł Wolak, były pięściarz zawodowy: - Dużo pracuję. Jestem funkcjonariuszem służby więziennej, zatrudnionym w specjalnej jednostce ESU (Emergency Services Unit - przyp.). Natomiast rano, przeważnie w każdy dzień, melduję się na sali treningowej. Przede wszystkim robię dużo zapasów, czy brazylijskiego ju-jitsu. Pomagam chłopakom przygotować się do walk, mam paru zawodników, którzy walczą, nawet w UFC, a także w PFL. Trenuję także amatorów, ich bardziej z kick-boxingu, MMA, a nawet z boksu. Mam zawodnika, który ostatnio w New Jersey toczył swoją pierwszą walkę w turnieju Golden Gloves. Reklama

Rozumiem, że to wszystko wykonujesz w roli trenera?

- Mniej więcej tak, choć sam dla siebie lubię to robić. Czuję się cały czas dobrze, tak że nawet nieraz sparuję. Mam 15-letniego syna, który trenuje zapasy i idzie mu w tym dosyć dobrze. Młody chłopak, ale chcę, by mniej więcej wiedział, jak to jest walczyć. Niechby umiał, gdyby coś się stało, skutecznie się obronić. Nie muszę tego robić, bo zarabiam dość dobre pieniądze, ale sporty walki zawsze były moim życiem, a teraz mogę w tym wszystkim z bliska widzieć syna.

I popychasz go do poważniejszego zajęcia się sportami walki?

- Na razie jest rozrywka i zabawa. I dobrze, bo to jeszcze młody chłopak, a gdyby miał w to wejść na poważnie, to musi to pokochać. Czasami zabieram go na sparingi, ale jeszcze nie pozwalam, by ciosy dochodziły do jego głowy. Poza zapasami, chodzi na kick-boxing, do tego troszkę MMA, ale w grę wchodzą jedynie ciosy na ciało. Dopiero w maju będzie miał 16 lat, tak że powoli staje się mężczyzną, będzie coraz mocniejszy, więc na wszystko przyjdzie czas. Ja zacząłem bardzo późno, na początku również były zapasy, a kick-boxing pojawił się, gdy miałem 17 lat. Dlatego on na obecnym etapie wyprzedza mnie o około pięć lat. Reklama

Jak ma na imię?

- Tak samo. Paweł Wolak junior. To mój jedynak.

Mówiłeś, że pomagasz w treningach również znanym zawodnikom, którzy walczyli lub walczą w UFC. Jakieś nazwiska?

- Julio Arce, który teraz poszedł do GFL. Innym jest Shane Burgos, który także był w UFC, skąd odszedł do PFL. Kto dalej? Jimmie Rivera, Nick Pace i tak dalej... Sala treningowa, w której ja pomagam, nazywa się Tiger Schulmann's i mieści się w Elmwood Park w New Jersey. Jest to główny gym tej sieci, do którego trafiają profesjonaliści i ci bardziej zaangażowani amatorzy. Ta firma została założona przez dwóch braci w latach 80., tak że liczy sobie już około 40 lat.

Czas pędzi niesamowicie. Profesjonalną karierę pięściarską zakończyłeś po przegranej walce z Delvinem Rodriguezem w grudniu 2011 roku w słynnej nowojorskiej hali Madison Square Garden. Pięściarz z Dominikany zatrzymał cię, gdy byłeś o krok od pojedynku o tytuł mistrza świata w kat. lekkośredniej. Następnie miałeś plan, że pójdziesz w kierunku MMA, lecz ostatecznie nie stoczyłeś żadnej walki w nowym sporcie. Dlaczego? Reklama

- Bardzo mi zależało, żeby wejść na poważnie w tę profesję, ale co się stało? Zacząłem pracować w służbie więziennej na wyspie Rikers Island. Byłem tam świeżym pracownikiem, a w niektórych profesjach w administracji rządowej, musisz mieć specjalną zgodę od swojego szefa na toczenie profesjonalnych walk. Pojawiają się po prostu wymagania formalne, związane także ze sprawami podatkowymi, czy ochroną zdrowia, więc gdyby coś mi się stało w klatce, byłby problem. Najkrócej mówiąc, pojawił się konflikt interesów. Poza tym, przez pierwsze dwa lata nie możesz najmniejszą rzeczą podpaść, trzeba spełniać wszystkie reguły, bo inaczej wylatujesz z takiej roboty. Tu trzeba po prostu świecić przykładem. Wprawdzie złożyłem wszystkie papiery, które miały mi dać taką zgodę na walki w MMA, ale na końcu nie dostałem pozwolenia.

To prawda czy mit, że wyspa więzienna Rikers Island, zlokalizowana w dzielnicy Bronks, z największym więzieniem w Nowym Jorku jest najniebezpieczniejszym tego typu miejscem w Stanach Zjednoczonych? Reklama

- Na pewno nie jest najlepsza, ale czy najgorsza? Tego nie jestem pewien. Ja formalnie pracuję w "jail", czyli areszcie, gdzie mam do czynienia z ludźmi, którzy jeszcze nie są skazani. U nas, w przeciwieństwie do "prison", czyli więzienia, zatrzymani mają jeszcze dość dużo przywilejów. Ale pytałeś, jaka jest reputacja tego miejsca.

Tak jest.

- No więc o ile kiedyś trafiało tutaj dość dużo na przykład bezdomnych, tak teraz przeważnie na Rikers Island lądują prawdziwi przestępcy. A więc nie ludzie, którzy tydzień jeździli na gapę, tylko mają na sumieniu włamania, porwania i morderstwa. W Rikers jestem od 2012 roku, ale od 2014 roku przynależę do takiej jednostki, która zajmuje się tylko tymi najgorszymi lub osobami znanymi, których nazwiska z kropką ukazują się w wiadomościach. Wtedy odpowiadamy za transport takich ludzi, transportujemy ich do sądu, przewozimy z aresztu do aresztu lub z aresztu do więzienia, gdy usłyszą wyrok na przykład dożywocia. I ja jestem w tej formacji. Reklama

Powiedziałeś o znanych ludziach.

- To właśnie moja jednostka była odpowiedzialna za Harveya Weinsteina, amerykańskiego producenta filmowego, skazanego za przestępstwa seksualne. Obecnie cały czas zajmujemy się jego transportem, gdy trzeba go przewieźć na przykład do sądu. Na początku nie był spuszczany z oka przez 24 godziny na dobę, cały czas byli przy nim funkcjonariusze.

Jako formacja, jesteście uzbrojeni po zęby?

- Tak, to jest prawda.

Co masz przy sobie?

- Noszę pistolet, ale gdy ruszamy z transportem, czyli wychodzę poza areszt, wówczas biorę ze sobą karabinek M4, czyli taką skróconą wersję karabinu M16. Jeśli transport dotyczy kogoś bardzo ważnego albo niebezpiecznego, wówczas jesteśmy bardzo wyczuleni, bo mogłoby zdarzyć się tak, że chcieliby go odbić i zaatakować nasz konwój.

A mieliście już takie ekstremalne sytuacje?

- Na szczęście nie. Poza tym, że bardzo szybko jeździmy, to reguła jest też taka, że zawsze obieramy inne drogi. Tak że trudno jest przewidzieć, gdzie będziemy się przemieszczać. Reklama

A ilu was rusza w taką akcję?

- Zależy, ilu mamy więźniów, ale przeważnie jedziemy pięcioosobowym składem.

Podczas takiego transportu, jaka konkretnie rola należy do ciebie?

- Tu reguły nie ma. Czasami jestem kierowcą, innym razem towarzyszę tej osobie, która ma założone specjalne kajdanki na ręce oraz na nogi. Z łańcuchem wokół talii, który łączy się z kajdankami. W Nowym Jorku jest z kolei zakaz, by łańcuchem łączyć kajdanki rąk i nóg.

- Noszę pistolet, ale gdy ruszamy z transportem, czyli wychodzę poza areszt, wówczas biorę ze sobą karabinek M4, czyli taką skróconą wersję karabinu M16. Jeśli transport dotyczy kogoś bardzo ważnego albo niebezpiecznego, wówczas jesteśmy bardzo wyczuleni, bo mogłoby zdarzyć się tak, że chcieliby go odbić i zaatakować nasz konwój ~ Paweł Wolak

Ile czasu zostało ci do emerytury?

- Za około osiem lat będę mógł kończyć tę karierę.

I odliczasz czas?

- Lubię tę pracę, ale jak każdy człowiek, chciałbym kiedyś móc spać o normalnych i regularnych porach. Do tego zacząć spędzać więcej czasu w domu, mieć jakieś wakacje, czy po prostu pojechać na plażę. A tego komfortu teraz nie mam.

Paweł Wolak ze swoim pierworodnym i jedynym synem Pawłem Wolakiem juniorem / archiwum prywatne Pawła Wolaka /

W jakich godzinach pracujesz?

- Standardowo zaczynam o godz. 15 i mam pracować do 23, ale muszę być cały czas dostępny, jeśli chodzi o nadgodziny. Cóż powiedzieć, ludzi jest mało, więc od 23 do 7 rano muszę być "pod prądem". Oczywiście wtedy ekstra zarabiam, ale coś za coś. Reklama

Słyszałem, że to bardzo dochodowa praca, można świetnie zarabiać.

- O tak, naprawdę. Ale widzisz, mój czas wolny jest tylko umowny. Wprawdzie masz za niego płacone, ale musisz być dyspozycyjny. Okay, na początku było jeszcze trudniej, wtedy praktycznie każdy weekend miałem zajęty, teraz mam już bardziej korzystny grafik, ale i tak nie jest lekko. Wakacje, czas wolny, jakieś imprezy rocznicowe, śluby bliskich osób - to wszystko w tej pracy nie może być na pierwszym planie. Na początku wydawało mi się niemożliwe do tego dostosować, za to wszystko jest rekompensata finansowa, ale wszystko kręci się wokół pracy. Mniej więcej można by powiedzieć, że państwo płaci ci za to, że nie możesz mieć wolnego czasu. W tej specjalnej jednostce muszę być dostępny 24 godziny na dobę. Jeśli do mnie zadzwonią, muszę do godziny czasu być na miejscu. Na Rikers Island jest kilka jednostek aresztowych i gdyby stało się tak, że obecny na miejscu personel więzienny nie może sobie poradzić, musimy wchodzić do akcji. Czyli typowa jednostka do zadań specjalnych. Coś wybuchnie i my jesteśmy stawiani na nogi, ruszając jak strażacy do pożaru. Reklama

Jesteś skłonny powiedzieć, jakiego rzędu są to zarobki w skali roku?

- Naprawdę, naprawdę bardzo dobre pieniądze. Milionerem na pewno nie zostanę, ale w bardzo drogim Nowym Jorku mogę żyć bardzo komfortowo.

Jeśli dobrze pamiętam, to zaczynałeś od 40 tys. dolarów rocznie, a wynagrodzenie miało pójść mocno w górę.

- Po pięciu latach podstawowe uposażenie funkcjonariusza już wynosi 105-110 tysięcy dolarów rocznie. A gdy robisz nadgodziny, to większość zarabia około 200 tys. dolarów w skali roku. Nie jest to łatwa praca, ale pieniądze trzymają wielu ludzi.

Masz w tej pracy kompanów z Polski?

- No pewnie. Nawet w mojej jednostce, która nie jest duża, są rodacy. Do niedawna była nas tutaj piątka. Chłopaki z Polski mają dobrą reputację.

Pojawia się czasami konieczność, byś musiał wykorzystać umiejętności walki wręcz?

- Tak, to się zdarza. Natomiast nigdy nie wydarzyła się bardzo poważna sytuacja, abym miał większe problemy.

Miałeś spektakularny styl walki, w ringu nosząc pseudonim "Wściekły Byk" byłeś jak "Rocky", dlatego kibice cię uwielbiali. Czy dzisiaj odczuwasz skutki ringowych wojen? Reklama

- Nie, żadnych. Czuję się naprawdę dobrze, przecież inaczej bym wciąż nie sparował. To prawda, że ciosy na głowę na każdego działają inaczej. Jednak nawet w moim stylu to nie była pełna gladiatorka. Okay, spadłem raz na deski w 27. walce, tak trafił mnie w drugiej rundzie Jose Pinzon, ale później pokonałem go przed czasem. Przez tyle lat uprawiania boksu nie zaznałem w walce innego nokdaunu czy nokautu. Nokautu w ogóle nie miałem. Na sparingach przydarzyło mi się jeszcze dwa nokdauny, ale były one po ciosach na korpus, jeszcze gdy byłem mniej wprawionym chłopakiem. Owszem, prezentowałem ostry styl, miałem dużo rozcięć, czy to wokół oczu czy na brodzie, ale nigdy nie dostałem takiej bomby na głowę, żebym ją poczuł aż w nogach.

Rozmawiał Artur Gac

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: artur.gac@firma.interia.pl

Reklama Tyson Fury - Dereck Chisora. Skrót walki. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Paweł Wolak / Piotr Madej/presschicago/agencja przeglad sportowy/Newspix.pl / Newspix

Paweł Wolak / Nick Laham / Getty Images North America / Getty Images via AFP / AFP