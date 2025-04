Julia Szeremeta reaguje po tym, co stało się w walce w Ameryce. Mocne uderzenie

Mimo różnicy czasu, która względem Foz do Iguacu w Polsce wynosi pięć godzin do przodu, kibice Julii Szeremety mieli wczoraj pełen komfort. W popołudniowej sesji wicemistrzyni olimpijska z Paryża weszła do ringu jako pierwsza, a u nas zegarki wskazywały punkt godzinę 19. Wprawdzie żadna nasza telewizja nie transmituje zmagań w Pucharze Świata z Ameryki Południowej, ale przekaz na żywo serwuje kanał na Youtube należący do nowego stróża pięściarstwa olimpijskiego, czyli federacji World Boxing. Reklama

Dominacja Julii Szeremety. Reakcje po efektownej wygranej

Julia Szeremeta miała w pamięci poprzednie starcie z Alyssą Mendozą , ponieważ obie pięściarski spotkały się przed rokiem w kwalifikacjach do igrzysk. I to była zacięta rywalizacja, którą zawodniczka klubu Paco Lublin wygrała nieznacznie, bo werdyktem 3:2. A zatem, z pozycji medalistki olimpijskiej, sama miała coś do udowodnienia, z kolei reprezentantka USA miała ambicję, by udanie się zrewanżować.

Rówieśniczka Polki miała swoje wyraźniejsze momenty tylko w pierwszej rundzie, a zwłaszcza w jej drugiej części. Nie była szybsza, ale niezłym skracaniem ringu potrafiła parokrotnie niezłymi akcjami trafić Szeremetę. To dlatego premierowa odsłona zakończyła się minimalnym zwycięstwem faworytki, w stosunku 3:2.

Druga i ostatnia, trzecia runda, toczyły się już pod dyktando Szeremety. Reprezentantka Polski musiała być cały czas czujna, bo Mendoza jest bardzo solidną zawodniczką, ale bazując na swoich największych atutach - technicznym stylu, z nieprzeciętną pracą nóg - nie dawała się zapędzić w niebezpieczeństwo. Dodatkowy punkt podparcia w ostatnich sekundach nie wynikał z ciosu rywalki, dlatego sędzia ringowy nie miał prawa przystąpić do liczenia. I tego faktycznie nie uczynił. Reklama

Zanim Szeremeta w piątek (początek sesji od godz. 23 polskiego czasu) wyjdzie do starcia półfinałowego, którym może zagwarantować sobie minimum srebrny medal, nieco pocieszyła się razem z kibicami w mediach społecznościowych. Na swoim profilu dodała kilka reakcji, utrwalonych nie tylko przez kibiców, ale także serdeczną koleżankę po fachu, Elżbietę Wójcik. "Julka wygrywa walkę w Pucharze Świata" - z radością obwieściła olimpijska z Paryża, a Julia opublikowała ten wpis ze zdjęciem u siebie. Ktoś inny napisał: "luzik i do przodu", co także przypadło jej do gustu.

W krótkich relacjach jest także moment nagrania z ogłoszeniem werdyktu, gdy po chwili ręka Polki wędruje do góry. Szeremeta nie zapomniała także o pozostałych kadrowiczach, którzy po niej wchodzili do ringu, dodając im animuszu. W półfinale rywalką podopiecznej trenera Tomasza Dylaka będzie 19-letnia Kazaszka Ulżana Sarsenbek. I trudno przypuszczać, by zawiesiła gwieździe poprzeczkę wyżej niż Mendoza.

