Polski talent potrzebuje pomocy. Człowiek Zmarzlika wyłączył telefon

Kolejne sparingi INNPRO ROW-u Rybnik pokazują, że ta drużyna może nieźle namieszać w lidze . Spłatać figla tym, którzy widzą w niej pewnego spadkowicza. Po trzech meczach trener Piotr Żyto ma spory ból głowy. W kadrze jest nadwyżka zawodników, ale żaden z nich nie odstaje na tyle, by szkoleniowiec mógł z czystym sumieniem go skreślić.

Trześniewski szalał w Lesznie. Nie mogli w to uwierzyć

W kolejnych sparingach Trześniewski zgasł. Tata to za mało

Jednak wyjazdowy sparing z Betard Spartą Wrocław i środowy, dom mecz ze Stelmet Falubazem Zielona Góra były już w wykonaniu Trześniewskiego mocno rozczarowujące. Z trzymania gazu już niewiele wynikało. - We Wrocławiu Paweł źle obierał ścieżki . Pobłądził, ale po to są sparingi, żeby się uczyć, wyciągać wnioski - tłumaczył trener Piotr Żyto.

Kiedy jednak sytuacja powtórzyła się na torze w Rybniku, to już trudno było to tłumaczyć nieznajomością ścieżek. W końcu to domowy tor, który Trześniewski zna na pamięć. Wiele wskazuje na to, że największy problem 19-latek ma z dopasowaniem sprzętu. W Lesznie trafił idealnie, ale w kolejnych meczach już nie.