"Jest chory". Kołtoń nie miał hamulców. Uderzył po kompromitacji, gorzkie słowa

"Polski futbol jest chory". Roman Kołtoń nie przebierał w słowach po Superpucharze Polski

- Jeżeli nie rozgrywkach superpucharu, to jesteś chory. Jesteś chory jako polska piłka. Wczoraj Jarosław Królewski w strefie mieszanej wypowiedział się dla "Meczyków" i wyraźnie mówił, że wszyscy mają rozgrywki o superpuchar. Tarczę Dobroczynności, superpuchary rozgrywane w Arabii Saudyjskiej rozgrywane w Arabii Saudyjskiej na zasadzie półfinałów i finału. A my, polski futbol, nie umiemy rozegrać superpucharu. Panowie, no to nie Kołtoń jest chory, tylko polski futbol jest chory, skoro nie potrafi tego zorganizować - ocenił Roman Kołtoń.