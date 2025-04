Zalewski "wprowadził zamieszanie". Gorąco w Mediolanie, Włosi wprost o Polaku

Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 23 kwietnia na tym samym stadionie, czyli San Siro. Z perspektywy Interu Mediolan można jednak powiedzieć, że będą to derby Mediolanu na Stadio Giuseppe Meazza, ponieważ na papierze "Nerazzurri" wystąpią tam w roli gospodarza.

Zalewski dostał pół godziny od Inzaghiego. Wykorzystał je

To było tylko 31 minut, ale Nicola Zalewski w tym czasie zdążył pokazać się z dobrej strony, co odnotowały włoskie media.

- Wejście na boisko, które odwróciło wszystko na lewej flance. No i co za osobowość - ocenił portal interista.it. Dziennikarze Il Messagero zgodzili się z tym, że reprezentant Polski całkowicie odmienił to, jak w tym meczu wyglądała lewa flanka Interu Mediolan.