Świątek atakowana, musi się bronić. Dwa mecze i wszystko będzie jasne

Detronizacja Igi Świątek na pozycji liderki rankingu WTA to marzenie, które krąży za Arynką Sabalenką od kilku miesięcy. Po bardzo dobrym okresie na twardej nawierzchni odrobiła większość strat do Polki, miała realną szansę ją wyprzedzić.

Gdy zaczynał się sezon na mączce, Białorusinka mówiła w Stuttgarcie: - To oczywiste, że chcę być numerem "1". Wolę jednak nie skupiać się na punktach do światowych rankingów. Zamiast tego koncentrować się na własnej grze i upewnić, że każdego dnia staje się lepsza. Wyniki przyjdą później - mówiła. I sprawiała wrażenie, że bardzo tego pragnie. Miała wielką szansę na wyprzedzenie Polki w Paryżu, ale jej nie wykorzystała - przegrała w półfinale z Karoliną Muchovą, choć miała piłkę meczową. Teraz tej presji może doświadczać w Londynie.

Dobrze, że mam okazję wskoczyć na pierwsze miejsce, ale nie na tym się koncentruję. Skupiam się na swojej grze. Na tym, by pokazywać swój najlepszy tenis i na koniec sezonu zobaczymy, czy byłam gotowa, by zostać nową jedynką rankingu ~ Aryna Sabalenka

Gdyby Polka uległa w niedzielę Belindzie Bencic, a broniła w drugim secie dwóch piłek meczowych, zdana byłaby już na łaskę bądź niełaskę swojej białoruskiej rywalki. Awans do finału Wimbledonu dawałby Sabalence pozycję liderki rankingu. A tak sytuacja się zmieniła, Iga wciąż ma wszystko w swoich rękach. Jedno jest pewne - jeśli dojdzie do finału, Białorusinka na pewno jej nie wyprzedzi. Oto możliwe warianty.

Wariant pierwszy: Iga Świątek przegrywa w ćwierćfinale Wimbledonu

Jeśli Polka zakończy swój udział już po następnym spotkaniu z Eliną Switoliną, jej dorobek punktowy po Wimbledonie będzie wynosił 9315 punktów. To może nie wystarczyć, by zachować w przyszły poniedziałek być na tronie w rankingu WTA.

Wtedy wszystko będzie zależeć od Aryny Sabalenki. Jeśli Białorusinka wygra dziś w czwartej rundzie z Jekateriną Aleksandrową, a później w ćwierćfinale z lepszą z pary: Madison Keys/Mirra Andriejewa - jej ranking wskoczy na pułap 8845 punktów. To wciąż za mało, by wyprzedzić Świątek. Wtedy Białorusinka stanie przed kluczowym pojedynkiem w półfinale, prawdopodobnie z Jeleną Rybakiną (ewentualnie z Ons Jabeur, Petrą Kvitovą lub Beatriz Haddad Maią).

Dopiero wygranie półfinału i awans do decydującego starcia Wimbledonu sprawi, że Sabalenka na pewno wyprzedzi raszyniankę i Iga pierwszy raz od kwietnia zeszłego roku nie będzie światową jedynką. Białorusinka będzie miała wtedy 9365 punktów, czyli o 50 więcej od Polski. Jeśli zaś wygrałaby cały Wimbledon, dołoży kolejne 700.

Wariant drugi: Iga Świątek przegrywa w półfinale Wimbledonu

Jeśli Iga Świątek upora się ze Switoliną i znajdzie się w najlepszej czwórce turnieju, ale później polegnie w starciu z Jessicą Pegulą lub Markétą Vondroušovą, Sabalenka będzie miała tylko jedną opcję. Nie wystarczy jej bowiem sam awans do finału - będzie musiała go wygrać, by zdystansować 22-latkę. Inaczej mówiąc - pokonać tę tenisistkę, która wcześniej ogra Świątek. Polka będzie miała bowiem wtedy 9665 punktów, Sabalenka po awansie do finału - dokładnie o 300 mniej. Za wygranie Wimbledonu może dostać kolejne 700, wtedy więc dość wyraźnie wyprzedzi naszą zawodniczkę. Do tego jednak daleka jeszcze droga.

Wariant trzeci: Iga Świątek awansuje do finału i przegrywa. Pytanie: z kim?

Awansując do finału turnieju na londyńskiej trawie Iga Świątek przebija po raz kolejny barierę 10 tysięcy punktów w rankingu WTA. I tu ważne wtrącenie: Polka z dorobkiem 10185 punktów NA PEWNO pozostanie liderką światowej listy. Istotne jest jednak to, z kim zmierzy się w tym decydującym starciu i kto okaże się od niej lepszy.

Jeśli będzie to Aryna Sabalenka, to Białorusinka nie zdetronizuje jeszcze Polki, ale stworzy sobie znakomitą bazę pod to, by dokonać tej sztuki w kolejnych tygodniach. Ona będzie miała 10065 punktów, zaledwie 120 mniej od Świątek.

To niewielka różnica, często kwestia jednego lub dwóch meczów wygranych więcej w turniejach WTA 1000, które w sierpniu odbędą się za oceanem. Czyli jeszcze przed US Open. Jeśli jednak w finale znajdzie się np. Rybakina lub inna tenisistka, przewaga Polski i tak będzie dość znacząca. Na tyle bezpieczna, że do ostatniego Wielkiego Szlema powinna dotrwać na szczycie.

Wariant czwarty: Iga Świątek wygrywa Wimbledon

Z pewnością najbardziej pożądany przez fanów polskiej tenisistki, bo dający niemal gwarancję tego, że Iga Świątek pozostanie jedynką do końca US Open. Polka będzie miała 10885 punktów, niemal najwyższy w karierze (poprzedni rok kończyła mając 11085 punktów). To gwarantuje jest bezpieczeństwo nawet w sytuacji, gdyby Sabalenka doszła do finału. Przewaga 1520 punktów jest bowiem ogromna, wystarczy zapewne do końca US Open, w którym Polka broni dwóch tysięcy punktów za triumf sprzed 10 miesięcy.

W sierpniu odbędą się dwa istotne turnieje w Montrealu i Cincinnati - w każdym można zdobyć po 900 punktów. Świątek tu jest w lepszej sytuacji, bo rok temu wywalczyła w Kanadzie i USA przed US Open zaledwie 210 oczek, a Sabalenka - 455. Później jednak Polka triumfowała w ostatnim Wielkim Szlemie (2000 punktów), bijąc w półfinale Sabalenkę (780 pkt).

Iga Świątek / EPA/ISABEL INFANTES / PAP/EPA

Potencjalny dorobek Igi Świątek:

Świątek odpada w ćwierćfinale (Switolina): 9315 punktów

Świątek odpada w półfinale (Pegula/Vondroušová): 9665 punktów

Świątek przegrywa finał: 10185 punktów

Świątek wygrywa Wimbledon: 10885 punktów

Aryna Sabalenka / EPA/ISABEL INFANTES / PAP/EPA

Potencjalny dorobek Aryny Sabalenki:

Sabalenka odpada w 4. rundzie (Aleksandrowa): 8305 punktów

Sabalenka odpada w ćwierćfinale (Keys/M. Andriejewa): 8495 punktów

Sabalenka odpada w półfinale (Jabeur/Kvitova/Haddad Maia/Rybakina): 8845 punktów

Sabalenka przegrywa finał: 9365 punktów

Sabalenka wygrywa Wimbledon: 10065 punktów

Iga Świątek skomentowała awans. "Dwa meczbole w plecy znaczą, że mecz nie ułożył się tak, jak powinien" WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / EPA/ISABEL INFANTES / PAP/EPA

Aryna Sabalenka / EPA/ISABEL INFANTES / PAP/EPA