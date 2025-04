Wpadka podczas dekoracji Jagiellonii po Superpucharze. Media ujawniają

Jagiellonia Białystok wygrała z Wisłą Kraków 1:0 w środowym meczu o Superpuchar Polski. Jedynego gola w Warszawie zdobył w 14. minucie Miki Villar. Temperatura spotkania nie była - delikatnie mówiąc - najwyższa, na trybunach zjawiło się zaledwie 10 935 osób, to najgorsza frekwencja w historii meczów na PGE Narodowym (do tej pory było to 16 tys. w sparingu Legii z Sevillą w 2012 r.) W niczym nie przypominało to futbolowego święta, jakie znamy z majówki z finałów Pucharu Polski.

