Załęcki usłyszał te słowa Pudzianowskiego i zaatakował. "No tak, Mariuszku"

Pudzianowski podczas nadchodzącej 26 kwietnia gali zmierzy się z Eddiem Hallem. Dla strongmana to wielki powrót po dłuższej przerwie. Wcześniej miał walczyć podczas jubileuszowej setnej gali KSW, ale ze względu na niedostateczne przygotowanie zrezygnował.

Denis Załęcki twierdzi, że planuje walkę z Pudzianowskim

Mariusz Pudzianowski zaskoczony. Denis Załęcki uderzył

" Toczą? Nie wiem z kim? 26 kwietnia 2025 KSW, a później wakacje " - pisał Pudzianowski. Na odpowiedź Załęckiego nie trzeba było długo czekać. Choć konto zawodnika MMA jest prywatne, to jego reakcja szybko obiegła internet.

"No tak, Mariuszku. Przypomnieć ci, że wolałeś duet panienek w kwietniu zamiast mnie? Bo się obawiałeś. Bo ze mną za dużo do stracenia? Twoje dawne wypowiedzi na mój temat pamiętam. Więc nie wymiękaj" - odpisał Załęcki i udostępnił swoją odpowiedź na InstaStory. Zdaje się, że może to być początek kolejnego medialnego starcia w świecie polskiego MMA.