Marketa Vondroušova nieoczekiwanie zameldowała się w wielkim finale zmagań w Londynie. Nieoczekiwanie, ponieważ w ostatnich wielkoszlemowych turniejach nie notowała wysokich wyników . Teraz młoda zawodniczka walczyła o cenne trofeum na korcie z Tunezyjką Ons Jabeur. 24-latka spełniła swoje sportowe marzenie, pokonała rywalkę 6:4, 6:4 i została nową "królową Wimbledonu". Co ciekawe Marketa jest pierwszą tenisistką w rozgrywkach w Londynie od równo 60 lat, która sięgnęła po triumf jako nierozstawiona zawodniczka w turniejowej drabince.

"To niesamowite przeżycie. Mogę tu stać i trzymać nagrodę. Tenis jest szalony. To znakomite uczucie. Miałam nadzieję, że wrócę na ten poziom i chcę za to podziękować mojemu teamowi" - wyznała po meczu szczęśliwa Czeszka.