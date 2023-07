Kibice Widzewa kupili wszystkie karnety. Ile sprzedały pozostałe kluby?

Łódzki klub sprzedaż karnetów promował pod hasłem "Widzew to nie moda". A to dlatego, że kibice od 2017 roku co sezon kupują wszystkie lub prawie wszystkie bilety sezonowe. Jeszcze w trzeciej lidze przed rundą wiosenną sezonu 2016/2017, kiedy oddano do użytku nowy stadion, klub sprzedał 15310 karnetów, a potem ten wynik wyśrubowano do 16401 sztuk. To aktualny rekord Polski pod względem liczby sprzedanych karnetów.