Kolejny sukces żony Macieja Kota. Wszystkim się pochwaliła

Maciej Kot od wielu już lat z dumą reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej jako skoczek narciarski. 33-latek co prawda od jakiegoś już czasu nie jest w kadrze głównej, jednak od czasu do czasu także rywalizuje w zawodach zaliczanych do Pucharu Świata. Na swoim koncie pochodzący z Limanowej skoczek ma naprawdę imponujące sukcesy. Jest m.in. brązowym medalistą olimpijskim, dwukrotnym medalistą mistrzostw świata oraz triumfatorem Letnich Grand Prix z 2016 roku.

