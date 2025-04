Wielkie starcie gwiazd w USA, faworytka nie zawiodła. Było 2:3, aż nagle ruszyła

Turniej w amerykańskim Charleston kategorii WTA 500 zaliczany jest do cyklu WTA Tour . Obrończynią tytułu z poprzedniego roku jest Danielle Collins. Ta jest już w trzeciej rundzie zawodów i powalczy z Jeleną Ostapenko . W środę odbywały się jeszcze ostatnie mecze drugiej rundy, gdzie zmierzyły się ze sobą Qinwen Zheng oraz Maria Sakkari .

Aktualny sezon dla obydwu tenisistek nie rozpoczął się idealnie. Zheng najdalej dwukrotnie znalazła się w ćwierćfinale, w Indian Wells oraz w Miami. W pierwszym z nich przegrała jednak z Igą Świątek, a w drugim z Aryną Sabalenką. Sakkari do takiego etapu nawet się nie zbliżyła. Jej najlepszym wynikiem była 1/32, co ciekawe też podczas Indian Wells oraz w Miami. Spotkanie zapowiadało się interesująco, ponieważ do tej pory mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Dwa razy wygrała Sakkari, a raz Zheng.