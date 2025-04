Już wkrótce rozpoczną się kwalifikacje do listopadowych finałów Billie Jean King Cup. W turnieju kwalifikacyjnym udział wezmą także reprezentantki Polski, które zmierzą się ze Szwajcarkami i Ukrainkami. W środę Iga Świątek dość niespodziewanie ogłosiła, że nie wystąpi w narodowych barwach podczas meczów w Radomiu. "Podjęłam trudną decyzję. Wiem, że nie jest to informacja, której chcieli kibice, szczególnie polscy, niemniej to decyzja słuszna dla mnie na ten moment. Nie zagram w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Radomiu. Zawsze z dumą reprezentuję Polskę. W zeszłym roku zagrałam dla kraju wszystko, co było do zagrania. Jestem niezwykle dumna z historycznych drużynowych sukcesów - półfinału BJKC oraz finału UC" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

