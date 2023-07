Nie obyło się bez wpadki. Zwyciężczyni Wimbledonu musiała się tłumaczyć

Mało kto przed rozpoczęciem Wimbledonu sądził, że Marketa Vondrousova zajdzie tak daleko. A jednak. Czeszka z powodzeniem eliminowała po drodze swoje rywalki i zameldowała się w finale imprezy. Tam czekała ją walka z Ons Jabeur. W ostatecznym pojedynku 24-latka wygrała z Tunezyjką i po końcowej piłce mogła cieszyć się z wielkiego tryumfu. Warto dodać, że było to dopiero jej drugie turniejowe zwycięstwo w karierze. Wcześniej była najlepsza w szwajcarskim Biel w 2017 roku. Nowa "królowa Wimbledonu" po zakończonych zmaganiach na korcie zwróciła się do kibiców, dzieląc się swoimi wrażeniami.

"Cześć wszystkim, tutaj Marketa. Jestem mistrzynią Wimbledonu, to naprawdę szalone! Chciałabym podziękować wszystkim za wsparcie. To były niezwykłe dwa tygodnie i jestem bardzo wdzięczna, że was mam. Dziękuję za to, jak mnie wspieracie" - mówiła szczęśliwa.