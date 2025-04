Jest decyzja Igi Świątek ws. Billie Jean King Cup. Kluczowe wieści dla polskich kibiców

Iga Świątek poinformowała na Instagramie, że nie zagra w kwietniowym turnieju eliminacyjnym do Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Radomiu. "To decyzja słuszna dla mnie na ten moment" - napisała. Jak podała, chce się skupić na "sobie i swoich treningach", by znaleźć "więcej balansu".