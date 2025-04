Już po losowaniu wiedzieliśmy, że niemal wszystkim "biało-czerwonym" wystarczy zwycięstwo w jednej walce, aby być pewnym co najmniej brązowego medalu . Przy czym dla czwórki zawodników, będąc uczciwym, brąz nie jest niczym specjalnym, bo do ringu wejdą dopiero od fazy półfinałów. Pechowcem w tym gronie był tylko Damian Durkacz , który zmagania w brazylijskim Foz do Iguacu rozpoczynał od fazy 1/8 finału. Mało kto jednak sądził, że lider męskiej reprezentacji, dwukrotny olimpijczyk z Tokio i Paryża , odpadnie już na tej fazie rywalizacji.

Polacy szturmują miejsce medalowe w Pucharze Świata. Nowa siła w boksie

"11 Polaków w strefie medalowej w Brazylii" - triumfalnie ogłosiła dziś oficjalna strona PZB. Wczoraj wieczorem powody do radości dała nam najpierw Julia Szeremeta (57kg), a następnie Natalia Kuczewska (51kg), które awansowały do półfinałów. Później, w godzinach nocnych czasu polskiego, gorycz porażek musiało przełknąć troi naszych zawodników: Bartłomiej Rośkowicz (65 kg, przegrał z Anglikiem Patrisem Mulghalzai 2:3), Nikolas Pawlik (55 kg, przegrał z Uzbekiem Mirarzizbekiem Mirzakhalilovem 0:5), a także Nikodem Kozak (80 kg, gorszy od Kazacha Diasa Molzhigitova 0:5). Nie zmienia to jednak faktu, że ogółem jest mnóstwo powodów do świętowania.