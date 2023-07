Ależ wiadomość dla rywalki Świątek. Harry Styles zwrócił się do niej po meczu

Mecz Eliny Switoliny z Wiktorią Azarenką był pełen dramaturgii i emocji. Ostatecznie jednak to Ukrainka mogła cieszyć się z awansu do kolejnej rundy, po wygraniu z Białorusinką 2:6, 6:4, 7:6 (11-9) . Po spotkaniu zwyciężczynię nagrodzono gromkimi brawami, natomiast przegrana musiała zmierzyć się z głośnymi gwizdami. Były to związane oczywiście z zachowaniem Switoliny, która jak wiadomo, od czasu rozpoczęcia wojny przez Władimira Putina, deklarowała w mediach, że nie będzie podawała ręki rywalkom z Rosji i Białorusi na korcie.