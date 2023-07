Przegrała "wygrany" mecz z Igą Świątek. Teraz przerwała milczenie

Spotkanie Bencic ze Światek przyniosło mnóstwo emocji. Szwajcarka była blisko zwycięstwa, miała dwie piłki meczowe , ale Polka się obroniła, doprowadziła do remisu w setach, a potem wygrała trzecią partię. To był wielki powrót Świątek.

Bencic była blisko największego sukcesu na Wimbledonie, ale po raz trzeci odpadła w 1/8 finału. Tydzień po meczu z Polką w mediach społecznościowych wróciła do tego momentu. "To było spełnienie marzeń, aby zagrać na korcie centralnym (to był mój drugi raz) i momentami byłam poruszona, jak jest to surrealistyczne uczucie. Jestem naprawdę wdzięczna, że mogłem doświadczyć takiego meczu i zawsze będę to pamiętała. Nieważne czy była to wygrana, czy porażka".