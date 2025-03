Wilfredo Leon zaskoczył, takie słowa po triumfie. "Trzy razy bardziej"

Bogdanka LUK Lublin w pierwszym meczu finałowym Pucharu Challenge, czyli trzecich pod względem prestiżu klubowych rozgrywek w europejskiej siatkówce (po Lidze Mistrzów i Pucharze CEV), pokonała we własnej hali Cucine Lube Civitanova 3:1 . Taki wynik oznaczał, że podopieczni Massimo Bottiego w rewanżu potrzebowali tylko dwóch wygranych setów, by przypieczętować zwycięstwo.

Emocji nie brakowało, bo włoski zespół postawił zacięty obór. Lube wygrało pierwszego seta 26:24, drugiego 25:21 i zespół z Lublina znalazł się pod ścianą. Wówczas do akcji wkroczył Wilfredo Leon , który kapitalnie spisywał się w polu zagrywki w trzecim secie. Włosi walczyli jednak do końca i oddali seta dopiero po grze na przewagi (36:38).

Wilfredo Leon: Smakuje mi to trzy razy bardziej od Ligi Mistrzów

"Smakuje mi to trzy razy bardziej od Ligi Mistrzów. Naprawdę. Była walka, była bardzo ciężka robota, walczyliśmy do końca i mamy złoto. To jest to. Chcieliśmy tylko wygrywać" - mówił przyjmujący, który przed kamerą Polsatu Sport udzielał wywiadu po polsku.