Trzęsienie ziemi w ostatniej kolejce. Siatkarze wypuścili szansę, Ukraińcy mogą świętować

30 kolejek, pół roku gry, a i tak wszystko rozstrzygnęło się w ostatnim meczu. To spotkanie w Tarnowie miało zdecydować o tym, która z drużyn - PSG Stal Nysa czy Barkom Każany Lwów - utrzyma się w PlusLidze. Oba zespoły miały w tym sezonie swoje problemy, ale w lepszej sytuacji przed ostatnim spotkaniem byli siatkarze z Nysy. To oni zajmowali upragnione trzynaste miejsce z przewagą dwóch punktów nad ukraińskim rywalem. Im do utrzymania wystarczały dwa wygrane sety, rywale musieli zwyciężyć 3:0 lub 3:1.

Reklama