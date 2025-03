Wygrana, która boli. Kibice wściekli, nie oszczędzili polskich piłkarzy

21 marca reprezentacja Polski rozegrała swoje pierwsze spotkanie w tym roku kalendarzowym. W ramach eliminacji do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata 2026 PGE Narodowy gościł Litwinów , którzy obok Malty oraz Finlandii znaleźli się w eliminacyjnej grupie G. Na papierze mecz ten można było traktować jako swego rodzaju formalność, bowiem przed spotkaniem z Polską reprezentacja Litwy zanotowała na swoim koncie niechlubny bilans aż 7 porażek z rzędu. Niestety "Biało-Czerwoni" w ostatnich latach przyzwyczaili nas do dużej nieprzewidywalności na boisku, czego koronnym przykładem jest spotkanie z Mołdawią z 2023 roku, kiedy to wygrywający do przerwy Polacy, zeszli do szatni z porażką 2:3 .

Nie inaczej było w meczu z Litwinami, który aż do 81 minuty wisiał na włosku . Nasi reprezentanci bardzo długo męczyli się w starciu z wspomnianymi oponentami. Przerażenie w sercach kibiców polski zapewne wzbudziła sytuacja z 70. minuty spotkania, kiedy rywale mieli najdogodniejszą okazję do wyjścia na prowadzenie. Tylko fenomenalna interwencja Łukasza Skorupskiego uratowała "Biało-Czerwonych" przed blamażem. Spokój w bardzo chaotycznej grze naszych kadrowiczów wniosła dopiero bramka Roberta Lewandowskiego , która okazała się jedyną w tym spotkaniu. Zaglądając w pomeczowe statystyki, można zobaczyć, że "Biało-Czerwoni" w wielu kwestiach przeważali nad Litwinami. Ponad 60 proc. posiadania piłki, a także 24 sytuacje bramkowe przy zaledwie 8 zagrożeniach ze strony rywali zdecydowanie nie odzwierciedlają jednak końcowego wyniku.

Kibice wściekli po starciu z Litwą. "Ten mecz to kabaret"

Naturalnie kiepskie starcie w meczu otwierającym eliminacje do mistrzostw świata nie mogło pozostać bez komentarza. Pomimo wygranej polscy kibice bardzo licznie wyrazili swoje niezadowolenie ze stylu gry naszych reprezentantów. "Tak wygrać, to jak przegrać", "Ten wynik to kpina z kibiców", czy "Ten mecz to kabaret" to tylko kilka łagodniejszych wypowiedzi, które pojawiły się pod postami odnośnie do meczu, zamieszczonymi na mediach społecznościowych stacji TVP Sport. Winą za obecny stan naszej kadry kibice obarczają zarówno piłkarzy, jak i Michała Probierza, którego krytyka po meczu z Litwą tylko przybrała na sile.