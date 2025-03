Dramat polskiej ekipy w LM. Reporter nie mógł dokończyć pytania. Dostał kontrę

PGE Projekt Warszawa nie zagra w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczna ekipa wygrała rewanżowe spotkanie z Halkbankiem Ankara 3:0, ale o wszystkim decydował tzw. złoty set. W nim lepsza okazała się ekipa z Turcji. - To nie był nasz cel grać w ćwierćfinale. Chcieliśmy zajść dużo wyżej i tego nie osiągnęliśmy. Najlepsze zespoły cechuje to, że w najważniejszych momentach grają swoją najlepszą siatkówkę - skwitował przyjmujący Projektu, Artur Szalpuk.