Siatkarska sensacja, ŁKS Łódź pod ścianą. Zbigniew Bartman wprost: "Panika"

Przede wszystkim to, co się pojawia na boisku, to jest ogólna panika zespołu, kiedy ktoś na nas napiera. I nie ma to nic wspólnego z naszą techniką, z naszą taktyką, tylko po prostu wpadamy w panikę. Boimy się, że możemy przegrać. I to jest bardzo duży błąd, bo w zawodowym sporcie nie możesz się tego bać, że przegrasz mecz. (...) To jest po prostu szokujące, że dochodzimy do momentów, w których, musimy postawić kropkę nad i, i tej kropki nie stawiamy, bo bo wpadamy w panikę: co się stanie, jak jej nie postawimy?

~ podkreśla Bartman.