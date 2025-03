"Nokaut" już przed walką? Ostre spotkanie Błachowicza z rywalem

Jan Błachowicz wraca do walk po bardzo długiej, niemal dwuletniej przerwie. Spowodowana ona była sprawami zdrowotnymi, operacjami i rehabilitacją. Nasz zawodnik poddał się "pod nóż" dwukrotnie, wymagały tego barki, które jak sam wspominał były zniszczone. Teraz po długiej rekonwalescencji "Cieszyński Książę" zapowiada, że wrócił do pełnej formy i zamierza ponownie toczyć rozgrywkę o pas wagi półciężkiej UFC.

Ostatnio w dywizji Biało-Czerwonego nastąpiły niemałe zawirowania. Były mistrz Alex Pereira nieoczekiwanie przegrał z Magomedem Ankalajewem , z którym to w przeszłości mierzył się Błachowicz . Walka Polaka z Rosjaninem zakończyła się... remisem, zatem obaj mają niedokończone sprawy do wyjaśnienia.

Zanim jednak będzie mógł się wspiąć ponownie po upragniony tytuł, wojownik z Cieszyna musi pokonać w Londynie Carlosa Ulberga. Nowozelandczyk to znacznie mniej doświadczony zawodnik, ale niebezpieczny i pnący się w górę w rankingu UFC (Ulberg jest 6., Błachowicz 3.). Według niektórych ekspertów, to właśnie "Black Jag" jest faworytem.

Do pierwszego starcia doszło już w przeddzień gali, kiedy to obaj spotkali się na oficjalnej ceremonii ważenia. Carlos Ulberg wyszedł ucharakteryzowany za plemiennego mieszkańca Oceanii, natomiast Polak pewnym krokiem zbliżył się do niego i od razu zmierzył groźnym spojrzeniem. Na nagraniu opublikowanym przez szefa UFC Dana White'a widać, że "Black Jag" robi wszystko, aby tylko nie spotkać się wzrokiem z byłym czempionem.