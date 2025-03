Świat boksu w żałobie. Tak żegnany jest legendarny George Foreman

22 marca świat boksu pogrążył się w żałobie po śmierci legendarnego pięściarza Georga Foremana . Dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej oraz złoty medalista olimpijski z Meksyku zmarł w wieku 76 lat. Przez lata rywalizował on z takimi gwiazdami jak Muhammad Ali czy Joe Frazier . Na przestrzeni swojej kariery stoczył on 81 walk, z czego 68 zakończyło się nokautem ze strony boksera, słynącego z niesamowitej wytrzymałości oraz bardzo silnego ciosu. Imponującym jest również bilans zaledwie 5 porażek na przestrzeni całej zawodowej kariery. W 1977 roku niespodziewanie Foreman zawiesił swoją karierę bokserską, poddając się zupełnie innej drodze życiowej. Bokser poświęcił się bowiem działaniom religijnym, zostając pastorem .

Pojedynkiem, który sprawił, że Foreman przeszedł do historii, była słynna "bijatyka w dżungli", czyli starcie ze wspomnianym wcześniej Muhammadem Ali, które miało miejsce w 1974 roku w Kinszasie. Wówczas musiał on walczyć nie tylko z przeciwnikiem, ale także z publicznością, która nie była mu zbyt przychylna. Pojedynek ten trwał osiem rund, bowiem w pierwszej fazie Ali przyjął postawę defensywną. Ostatecznie to "The Louisville Lip" położył Foremana na deski.