Centymetry od nieszczęścia, Verstappen odetchnął. Niespodzianka w Chinach

Wielka inauguracja sezonu 2025 w Formule 1 już za nami. Podczas Grand Prix Australii górą okazał się Lando Norris, który wyprzedził na podium Maxa Verstappena oraz George'a Russela. W sobotę rywalizacja przeniosła się do Chin, na Shanghai International Circuit, a właściwy wyścig poprzedzi - pierwszy raz w bieżącej kampanii - sprint. W kwalifikacjach do niego najlepszy okazał się Lewis Hamilton i to on będzie startować z pole position podczas swoistego przetarcia przed główną rywalizacją w Azji. Brytyjczyk wyprzedził w SQ3 Maxa Verstappena o 0,018 s.

Niespodzianka w Chinach. Nie Verstappen ani Hamilton

Kapitalną formę Norris podtrzymał również w Q2 . Brytyjczyk zaliczył najszybsze okrążenie weekendu i z czasem 1:30,787 przewodził stawce. Przed rozpoczęciem Q3 zapewnił sobie przewagę 0,4 sekundy nad Piastrim i Verstappenem. Holender jednak przyspieszył i finalnie wskoczył na 2. miejsce, redukując stratę do lidera do 0,3. Z dalszej jazdy odpadli m.in. doświadczeni Alonso oraz Sainz.

Serca zabiły szybciej, gdy podczas wyjazdu z garażu Isack Hadjar wjechał pod koła Verstappena. Na całe szczęście w alei serwisowej nie doszło do kolizji. Trudno stwierdzić, czy miało to wpływ na końcowy układ tabeli, ale Belg stracił 0,1 sekundy do niespodziewanego triumfatora - Oscara Piastriego. To właśnie Australijczyk zapewnił sobie pole position do niedzielnego Grand Prix Chin.