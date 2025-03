Złoty zmiennik Probierza nie miał wątpliwości. "Musimy więcej wymagać"

Polacy wymęczyli skromne zwycięstwo 1:0 nad Litwą . Na jedyną bramkę spotkania trzeba było czekać bardzo długo, bo aż do 81. minuty. Kibice swoje zniecierpliwienie pokazali szybko, bo już po pierwszej połowie. Schodzących na przerwę piłkarzy pożegnały gwizdy.

Pomimo sporej przewagi w liczbie stworzonych sytuacji, "Orły" długo nie potrafiły znaleźć drogi do bramki gości. Impas przełamał Robert Lewandowski , któremu piłkę podał Jakub Kamiński . Skrzydłowy zanotował tym samym swoją pierwszą asystę w reprezentacji.

- Pierwsze koty za płoty. Nie ma co jednak ukrywać - to nie był dobry mecz w naszym wykonaniu. Brakowało nam skuteczności. Wymęczyliśmy 1:0. Musimy więcej od siebie wymagać. Wiemy, które elementy nie działały. Będziemy nad nimi pracować i mamy nadzieję, że w poniedziałek będzie to wyglądało lepiej - przyznał Kamiński.