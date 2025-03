Polscy siatkarze rozbijają Włochów w finale. 13 asów, popis Wilfredo Leona

Historyczny wyczyn Bogdanki LUK Lublin o krok. Drużyna, która w tym sezonie debiutuje w europejskich pucharach, blisko pierwszego trofeum. W wypełnionej kibicami hali Globus siatkarze z Lublina pokonali Cucine Lube Civitanova w pierwszym meczu finałowym Pucharu Challenge. Do wygranej napędziła ich znakomita dyspozycja w polu zagrywki - w tym elemencie brylował Wilfredo Leon, którego dziełem było 6 z 13 asów serwisowych drużyny. Finałowa rywalizacja rozstrzygnie się za tydzień, lublinianom do trofeum wystarczą dwa wygrane sety we Włoszech.