Polska siatkówka była o włos od tego, by w bieżącej kampanii mieć aż trzech przedstawicieli w półfinałach Ligi Mistrzów CEV - ostatecznie jednak na poziomie ćwierćfinałów z zmaganiami pożegnał się PGE Projekt Warszawa , który w rewanżu z Halkbankiem Ankara wygrał co prawda 3:0, ale później uległ rywalom w tzw. złotym secie .

To, jak zorganizowano terminarz w krajowych rozgrywkach, wielu osobom nie przypadło do gustu. W gronie krytyków wprowadzonych rozwiązań jest środkowy Warty, Jurij Gładyr , który podzielił się kilkoma refleksjami w temacie z Bartłomiejem Płonką, dziennikarzem "Onet Przeglądu Sportowego".

Jurij Gładyr nie gryzł się w język ws. kolizji w terminarzu PlusLigi i Pucharu Polski. "Porażka osób odpowiadających za to"

"Dla mnie umieszczenie Pucharu Polski w środku fazy play-off PlusLigi to porażka osób odpowiadających za to. Cała Europa się z tego śmieje. Niektórzy pytali mnie, czy coś przegapili. Kiedy tłumaczyłem, że nie i turniej odbędzie się w kwietniu, to łapali się za głowy. To naprawdę niedorzeczne" - grzmi Gładyr. Finałowy turniej PP wyznaczono na 12 i 13 kwietnia, a zawody odbędą się w Krakowie.