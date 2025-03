PlusLiga. Rune Fasteland też ma problem z j. polskim

"Jestem bardzo zadowolony z życia w Polsce. Na co dzień mieszkam w Tarnowie, który nie jest dużym miastem, ale mamy tutaj wszystko, co jest potrzebne. Do tego niedaleko jest do Krakowa czy do Rzeszowa, które są fajnymi miastami. Podoba mi się też mentalność Polaków i uważam, że w Polsce dobrze się żyje. Jedynym wyzwaniem, którego nie jestem w stanie przeskoczyć, to bariera językowa, bo polski jest dla mnie bardzo trudny i wręcz niemożliwy do przyswojenia" - wyznał.